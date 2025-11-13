В Татарстанской таможне назначили нового заместителя руководителя

Сергей Ботайкин назначен заместителем начальника Татарстанской таможни. Приказ о его назначении вступит в силу 14 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Ботайкин родился 16 сентября 1980 года в Казани. Начинал в 2003 году с должности государственного таможенного инспектора.

С 2021 года работал в должности начальника организационно-аналитического отдела. С июня 2025 года исполнял обязанности заместителя начальника Татарстанской таможни.

Имеет звание майор таможенной службы. За безупречную службу награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III, II, I степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Ветеран таможенной службы».