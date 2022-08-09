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Происшествия
9 августа 2022  08:48
Полина Шевчук

В Татарстанской таможне назначен новый заместитель начальника

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В Татарстанской таможне назначен новый заместитель начальника
пресс-служба Татарстанской таможни

Приказом Федеральной таможенной службы заместителем начальника Татарстанской таможни назначен Рустам Ахмеров, об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Рустам Ахмеров уроженец Ульяновской области, выпускник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Свой трудовой путь начал в 2005 году с должности инспектора таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни. Последние 11 лет занимал пост начальника отдела инспектирования и профилактики правонарушений Татарстанской таможни.
 

#татарстанская таможня #Назначение
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