В Татарстанской таможне назначен новый заместитель начальника

пресс-служба Татарстанской таможни

Приказом Федеральной таможенной службы заместителем начальника Татарстанской таможни назначен Рустам Ахмеров, об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Рустам Ахмеров уроженец Ульяновской области, выпускник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Свой трудовой путь начал в 2005 году с должности инспектора таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни. Последние 11 лет занимал пост начальника отдела инспектирования и профилактики правонарушений Татарстанской таможни.

