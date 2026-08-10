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Общество 10 августа 2026 11:23

В Татарстанской митрополии молятся о всех, кого коснулась трагедия в Нижнекамске

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В Татарстанской митрополии молятся о погибших во время атаки БПЛА на Нижнекамск. Также молитвы возносятся о родных погибших и о тех, кто пострадал в результате вражеского налета.

«Сегодня в храмах и монастырях Татарстанской митрополии совершаются богослужения по случаю празднования в честь чтимых икон Божией Матери! В день сугубого прославления Пречистой Богородицы верующие стараются быть в храме Божием. Прямо во время Божественной литургии стала поступать информация о трагедии в Нижнекамске. В результате атаки вражеских БПЛА погибли люди. Информация о погибших и пострадавших уточняется», – сообщили в канале MAX Татарстанской митрополии.

В храмах Татарстана возносятся сугубые молитвы об упокоении погибших и об исцелении пострадавших, а также об укреплении всех, кого напрямую коснулась трагедия.

«Помолимся, братья и сестры, Господу нашему Иисусу Христу, Пречистой Богородице. Божией помощи всем нам! Покрова Царицы Небесной!» – говорится в сообщении.

#атака БПЛА #нижнекамск #татарстанская митрополия
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