В татарстанской «Единой России» подвели предварительные итоги исполнения нацпроектов

Фото: Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

На площадке Татарстанского отделения партии «Единая Россия» состоялось заседание комиссии, посвященное исполнению национальных проектов в республике в 2021 году, а также планам на следующий год. В целом республика успешно справилась с поставленной задачей, но это не повод снижать темпы работы, отметила модератор встречи — депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

Участниками заседания стали представители республиканских министерств и ведомств, а в режиме видеоконференции к встрече присоединились и муниципалитеты РТ.

Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Сегодня мы проводим очередное заседание нашей комиссии, которая отслеживает, в каком направлении мы добились наилучших результатов, где нужно активизировать резервы, что еще предстоит сделать до конца года», — отметила Ларионова.

Она передала слово заместителю министра экономики РТ Айрату Шамсиеву, который зачитал доклад об основных показателях реализации национальных проектов в республике за 2021 год и планах на 2022 год.

«В этом году мы участвовали в 12 нацпроектах, в состав которых входят 46 региональных проектов. На реализацию этих целей планируется направить 31,2 млрд рублей — как из бюджета республики, так и из федеральной казны. На сегодняшний день уровень освоения этих средств находится на отметке 83%», — назвал ключевые показатели докладчик.

По словам Шамсиева, реализуемые в Татарстане национальные проекты охватывают практически все сферы жизни людей — от доступного и качественного образования детей и современной квалифицированной медицинской помощи населению до строительства новой инфраструктуры и организации модернизированных рабочих мест.

Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет достигнет [к концу года] 98%. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составит 67,3%. Доля автодорог регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии достигнет 48,2%, а дорожной сети городских агломераций — 82%. Доля городского населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой и системой централизованного водоснабжения, составит 96,1%», — сообщил Шамсиев.

Он добавил, что реализация нацпроектов в республике идет по трем направлениям: строительство и ремонт, закупка современного оборудования для организаций и учреждений РТ, а также предоставление мер социальной поддержки и проведение других мероприятий.

Другим докладчиком заседания стала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, которая подробнее остановилась на исполнении национального проекта «Производительность труда».

Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

Его главная цель, по словам Кузьмичевой, заключается в создании условий для эффективного труда, который приведет к росту экономики региона и страны. Это позволит обеспечить дополнительный рост зарплат и благосостояния жителей. За уходящий год Татарстан смог добиться значительных результатов в этом направлении.

«Планируется участие [в профильном нацпроекте] 249 предприятий республики к 2024 году. По состоянию на 15 ноября заключено 138 соглашений с предприятиями при плане в 109 соглашений. Участниками стали 22 муниципальных образования РТ», — подчеркнула Кузьмичева.

Она напомнила, что для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены дополнительные меры поддержки. Они связаны с получением льготных кредитов под 1% годовых, модернизацией материальной базы, повышением квалификации работников, а также дополнительным обучением руководящего состава компаний. Всё это в целом должно создать синергетический эффект, сделав предприятия республики современными и высокопроизводительными точками роста экономики.

Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

Татарстан проделал большую работу по воплощению в жизнь десятков задач, заложенных в национальных проектах, дополнила коллегу Татьяна Ларионова. В то же время она призвала присутствующих активизировать работу по освещению полученных результатов в СМИ.

«Люди должны ощущать и видеть эти результаты. Для этого нужно развивать обратную связь с гражданами, повышать их вовлеченность», — сказала Татьяна Ларионова.

В продолжение темы информированности населения она рассказала о проведении республиканского фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан — 2021».

Фото: © Информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Через фотографию мы хотим дойти до каждого, кто ее смотрит. Чтобы люди видели связь между национальным проектом и конкретным результатом, улучшающим качество их жизни», — резюмировала Татьяна Ларионова.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, их цели были скорректированы.