В татарстанских школах могут появиться уголки с настольными играми

Вслед за шахматными зонами разрабатывается инициатива по созданию базы настольных игр в школах Татарстана. Об этом на общественном приеме, посвященном капремонту образовательных учреждений, сообщил член Комитета Госсовета РТ по вопросам образования, культуры, науки и национальным вопросам, член республиканской комиссии по вопросам содействия и информирования, реализации нацпроектов РТ Нияз Гафиятуллин.

«Кому-то из учеников шахматы не очень интересны. Тут мы можем вспомнить о настольных играх. Они могут сыграть в развитии детей не меньшую роль. Мы сейчас работаем над тем, чтобы разработать список таких настольных игр. Они могут располагаться в рекреациях, библиотеках. Они будут интересны детям и при этом будут насыщать их жизнь», — заявил спикер.

По его словам, ранее была реализована инициатива по созданию шахматных зон в образовательных учреждениях, они появились в более чем 1 тыс. школ. При этом настольные игры не будут требовать больших вложений.

Кроме того, Гафиятуллин предложил организовать в учреждениях фотовыставки с красотами республики.

«Сейчас в каждой казанской школе есть фотовыставка „Красота России“. В ней представлены все регионы страны. Было бы здорово организовать в татарстанских школах такую же выставку, только про республику. Будут отремонтированы стены, они не должны быть пустыми», — заключил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году будут капитально отремонтированы более 140 образовательных учреждений в Татарстане.