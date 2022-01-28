В татарстанских школах из-за коронавируса отменили уроки в субботу

В школах Татарстана в эту субботу, 29 января, отменили учебные занятия в обычном формате. Вместо них с учениками проведут мероприятия на свежем воздухе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«В эту субботу мы запланировали день, когда мы проводим с детьми мероприятия на свежем воздухе. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей», – отметила спикер.

По ее словам, школы могут устроить спортивные соревнования на уличных спортплощадках, провести культурно-познавательные мероприятия или устроить для школьников и их родителей семейный день.

Асадуллина подчеркнула, что в понедельник школы заработают в обычном режиме. В них за выходные будет проведена генеральная уборка, проветривание и обеззараживание при помощи бактерицидных ламп.

«Это не правило на каждую неделю, это мы делаем только вот сейчас», – добавила замминистра.