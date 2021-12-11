В татарстанские «Точки роста» по нацпроекту закуплено оборудование на 175 млн рублей

В 2021 году в центры «Точка роста», расположенные в 114 общеобразовательных организациях Татарстана, закуплено новое оборудование и средства обучения. На эти цели по национальному проекту «Образование» было направлено 175 млн рублей. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Также по нацпроекту «Демография» было приобретено пять автобусов, спортивное оборудование и инвентарь для девяти спортшкол республики на 52,9 млн рублей.

В то же время национальный проект «Культура» позволил оцифровать 743 книжных издания, оборудовать виртуальные концертные залы в Набережных Челнах и Альметьевске необходимой техникой. Для этого потребовалось 4,8 млн рублей.

С начала 2021 года в Татарстане закуплено 548 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники на 112,4 млн рублей. Она необходима для проведения мероприятий для восстановления, разведения и охраны лесов от пожаров. Работы проводились по национальному проекту «Экология». Помимо этого, в текущем году были проведены мероприятия по восстановлению почти 3,9 тыс. гектаров леса.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.