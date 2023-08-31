В татарстанские школы не будут пускать детей с температурой и признаками ОРВИ

В Татарстане в новом учебном году продолжат практику утренних фильтров в школах, в классы не будут пускать детей с температурой и признаками ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы с завтрашнего дня возобновляем все фильтры в образовательных учреждениях на предмет определения температуры тела и на недопуск лиц с симптомами ОРВИ и температурой в образовательные учреждения», – рассказала она.

Любовь Авдонина объяснила, что вышло ежегодное постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, в этот раз в него добавили вопросы по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые должны соблюдать на территории всей страны.

«Есть рекомендации в адрес всех организаций, независимо от форм собственности. Это в первую очередь организация иммунизации своих сотрудников и далее рекомендация в период подъема заболеваемости гриппом, острыми вирусными респираторными инфекциями, коронавирусом необходимо обеспечить контроль температуры тела сотрудников перед их допуском на рабочие места», – рассказала санитарный врач.

Она добавила, что все те меры защиты, которые возникли во время борьбы с Covid-19, будут актуальны для периода подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.