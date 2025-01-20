В Татарстане планируют ввести 3,26 млн кв.м жилья в этом году

В Татарстане в текущем году планируют ввести 3,26 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

Он также напомнил, что в прошедшем году республика в очередной раз превысила плановые показатели и сдала рекордные 3,45 млн квадратных метров жилья.

Отдельное внимание министр обратил на то, что 70% от этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство, которое в дальнейшем будет развиваться с использованием эскроу-счетов. Это необходимо для защиты граждан от недобросовестных застройщиков. Также он позволяет пользоваться льготными инструментами ипотеки.