«В Татарстане зрителя не обманешь»: режиссеры рассказали о встрече со зрителями КМФМК

Фото: © Владимир Васильев

В первый день XVIII Казанского кинофестиваля состоялись показы конкурсной программы короткометражных документальных фильмов. На встрече с журналистами режиссеры признались, что ажиотажа они не ожидали, так как фильмы демонстрировались с 10 часов утра.

«Какого было наше удивление из-за того, что в зале было много людей. Было полное ощущение, что тем самым вся Казань поддерживает нас», — поделился эмоциями режиссер из Ирана Рохолла Акбари, который на кинофестивале представил фильм «Кочевница».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Его коллега и соперник — режиссер из Кыргызстана Адилет Каржоев (фильм «Черный вагон») отметил, что если в его родной стране на международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» в основном приходит молодежь, то в Казани — люди солидного возраста.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надо сказать, что у нас насмотренный зритель, его не обманешь. Иногда люди находят в фильме те смыслы, которые ты сам при съемках не вкладывал. Их доводы столь убедительны, что ты и сам начинаешь видеть этот подтекст. Это настоящая магия», — подтвердил татарстанский режиссер Булат Минкин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоит отметить, что, хотя фестиваль предусматривает отдельный «Национальный конкурс», в международную программу прошел фильм татарстанского производства. Это свидетельствует о высоком качестве местной кинематографии.

«Сосновый ключ» — так называется работа Булата Минкина. В центре сюжета — не отдельный человек, но вымирающая деревня. «Наша история — это разговор о смерти, пустоте и утере связи со своими корнями. Мы показали ту трагедию, которая сегодня происходит на наших глазах во многих районах, даже нашей республики», — рассказал о концепции режиссер.

Кто-то затрагивает местную проблему, а режиссер из Азербайджана Эльвин Аширов в своей работе поднял проблему общемировую. В фокусе его внимания оказались малоимущие семьи, чье шаткое финансовое положение пошатнула пандемия коронавируса.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аширов признался — фильм снимали тогда, когда выходить из дома было нельзя. «Надоело сидеть дома. У меня было разрешение на нахождение в общественных местах, и я им воспользовался», — честно сказал режиссер. Теперь его фильм «Где Ваш дом» оказался в конкурсной программе кинофестиваля.

Самый короткий метр оказался представлен турецким режиссером Мухаммедом Эмином Демиралом. Его семиминутная работа под названием «Жизнь» рассказывает о любви к жизни, несмотря на любые ее виражи.

«Наша героиня показала нам: если с благодарностью относиться к жизни, любить ее и радоваться каждому мгновению, то и она ответит тем же. А мы попытались донести это до нашего зрителя», — пояснил Мухаммед Эмин Демирал.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победители проекта станут известны на церемонии закрытия кинофестиваля. XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».