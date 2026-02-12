«Знание» организует в Татарстане среду для диалога с родителями

Российское общество «Знание» совместно с казанской школой №15 реализует просветительский проект «Родительская среда».

Проект призван создать принципиально новое пространство для диалога между педагогами, экспертами и семьями учеников. Инициатива стартовала в прошлом, 2025 году и благодаря положительным откликам участников получила продолжение, сообщает пресс-служба общества.

По словам директора филиала общества «Знание» в РТ Алексея Зиновьева, название проекта несет глубокий подтекст. «С одной стороны, „среда“ – это день недели: теперь каждую среду стены школы превращаются в открытую дискуссионную площадку. С другой стороны, мы вкладываем в это понятие значение „сообщество“: проект нацелен на формирование сплоченной родительской среды, объединенной общими образовательными и воспитательными запросами», – пояснил он.

Теперь каждую неделю лекторы общества «Знание», в том числе ведущие психологи, эксперты по цифровой безопасности и опытные педагоги, проводят в Казани интерактивные встречи для родителей школьников, посвященные самым насущным темам.

Обсуждение сфокусировано на детско-родительских отношениях, психологии подростков, вопросах безопасности в интернете, а также современных способах мотивации к учебе.

Формат встреч предполагает живое общение: лекторы не просто читают лекции, а вовлекают аудиторию в диалог, отвечают на волнующие представителей публики вопросы и помогают находить практические решения.

Первую лекцию в этом году прочитала доцент, кандидат психологических наук Надежда Ванюхина. Ее выступление было посвящено взаимодействию семьи и школы в воспитании детей.

«Раньше родительские собрания были некой формальностью. Здесь всё иначе. Это не собрание в классическом смысле, а действительно полезный разговор. Особенно запомнилась лекция про безопасность в сети Интернет – я даже не подозревала о многих угрозах, с которыми дети сталкиваются каждый день. Домой уходишь не с чувством вины за оценки ребенка, а с четким планом действий и пониманием, как помочь», – поделилась впечатлениями мать ученика 7-го класса казанской школы №15 Гульназ Ахсанова.

Лекции проводятся каждую неделю по средам. Планируется вовлечь в проект и другие школы Татарстана, отметили в пресс-службе.