В Татарстане злоумышленники под видом газовщиков просят детей включить конфорки в доме

Фото: «Газпром Трансгаз Казань»

В последнее время в Татарстане участились случаи, когда злоумышленники под видом работников газовой службы принуждают детей по телефону совершать различные действия, которые могут привести к аварии. В частности, детей просят оставить открытыми все конфорки газовой плиты.

Одна из записей такого разговора оказалась в распоряжении «Татар-информа». На ней незнакомка, представившись работницей газовой службы, общается с ребенком. Женщина несколько раз убедилась, что ребенок один в доме, после чего сказала ему идти на кухню.

В какой-то момент девочка решила позвонить маме, однако злоумышленница сразу же запретила ей это делать. Затем звонившая принудила ее открыть все четыре конфорки на газовой плите, объясняя это тем, что они проверяют газ.

Когда ребенок сообщил злоумышленнице, что почувствовал запах газа, та отправила его отдыхать в свою комнату, сообщив, что теперь конфорки нужно держать открытыми около двух часов.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что подобные звонки якобы совершают работники ООО «Газпром Трансгаз Казань». В действительности же это фейковая информация, подобные действия не совершаются настоящими сотрудниками газовой службы, ведь они являются недопустимыми и могут привести к серьезным трагедиям. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Будьте крайне внимательны и старайтесь сразу же сообщать в полицию о подобных злоумышленниках, если они позвонили вам или вашему ребенку. Также постарайтесь объяснить детям, что нельзя доверять незнакомцам по телефону, а тем более включать газ без присутствия взрослых.