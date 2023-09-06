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В Татарстане жители республики стали реже жаловаться на агрессию коллекторов
За семь месяцев текущего года количество жалоб татарстанцев на коллекторские организации снизилось, сейчас их 545, за аналогичный период прошлого года было порядка 700 обращений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.
«Отделом принимаются усиленные меры по работе с агрессивными коллекторами и благодаря этому количество обращений снижается. Обращения граждан для нас – это индикатор, чем больше нарушений допускают коллекторские организации, тем больше жалоб. Сейчас динамика снижается», – дополнил он.
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