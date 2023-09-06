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Происшествия 6 сентября 2023 11:29

В Татарстане жители республики стали реже жаловаться на агрессию коллекторов

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За семь месяцев текущего года количество жалоб татарстанцев на коллекторские организации снизилось, сейчас их 545, за аналогичный период прошлого года было порядка 700 обращений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

«Отделом принимаются усиленные меры по работе с агрессивными коллекторами и благодаря этому количество обращений снижается. Обращения граждан для нас – это индикатор, чем больше нарушений допускают коллекторские организации, тем больше жалоб. Сейчас динамика снижается», – дополнил он.

#коллекторы
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