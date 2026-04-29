Общество 29 апреля 2026 16:34

В Татарстане жители будут получать уведомления о воздушной тревоге в мобильном приложении домофона

Минцифры РТ совместно с региональным оператором связи внедрили новый способ информирования граждан о воздушной угрозе, сообщили в пресс-службе ведомства. Когда единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов активируют централизованное открытие дверей подъездов при объявлении тревоги, пользователи мобильного приложения получат уведомление о действии режима воздушной тревоги. В сообщении указывается, на территории каких населенных пунктов объявлена угроза.

С 2025 года домофонные панели одновременно с открытием подъездных дверей воспроизводят голосовое информирование о режимах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Благодаря этому люди, оказавшиеся на улице, могут быстро укрыться в помещении. Этот функционал теперь дополнился уведомлениями в мобильном приложении. После отмены режима воздушной угрозы будет приходить сообщение о закрытии дверей.

«Только за этот год в Татарстане режим угрозы воздушной атаки объявлялся уже свыше 370 часов. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, и сегодняшние условия требуют, чтобы системы информирования были максимально готовыми к любым вызовам. Главное для нас – чтобы каждый человек в такой момент знал, что делать и где можно укрыться. Цифровые сервисы, мобильные приложения и интеграция с городской инфраструктурой – всё это помогает нам создавать систему, которую мы будем дальше совершенствовать», – отметил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

«Наша задача – сделать информирование о возможной опасности максимально быстрым, а доступ к безопасным местам – беспрепятственным. Новый функционал мобильного приложения стал очередным вкладом в развитие комплексной системы безопасности жителей республики», – отметил генеральный директор телекоммуникационного оператора в РТ Айрат Нурутдинов.

Для получения уведомлений о действии режимов ГО ЧС и автоматическом открытии подъездных дверей необходимо обновить мобильное приложение до последней версии. Этим цифровым сервисом пользуются более 550 тысяч жителей Татарстана ежемесячно. Всего в республике установлено свыше 19 тысяч домофонных панелей.

#домофоны #предупреждение #Татарстан
