Татарстанцы активно участвуют в конкурсе в честь выборов, чтобы выиграть автомобиль

Жители Татарстана выкладывают в соцсетях фото с избирательных участков для участия в конкурсе по розыгрышу трех автомобилей.

Напомним, 15, 16 и 17 марта 2024 года любая семья из Татарстана может выиграть один из трёх автомобилей Lada Vesta, пройдя фотоконкурс #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченный к году семьи 2024.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо до 17 марта включительно сделать фото/селфи с семьей со специальным браслетом на фоне избирательного участка РТ.

Браслет должен быть виден на фото минимум у одного человека, достигшего избирательного возраста (браслет выдают проголосовавшим у избирательного участка РТ), а потом выложить фото на свою страницу ВКонтакте с двумя обязательными хэштэгами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Уточняется, что личный аккаунт в соцсетях должен быть открытым и зарегистрированным не менее 30 дней, а участником фотоконкурса может быть только житель Татарстана с пропиской в республике.

Как сообщили в официальной группе конкурса, по одному автомобилю разыграют 15 и 16 марта. Прямая трансляция начнется в 21:00 в сообществе ВКонтакте «Татарстан Алга». 17 марта — розыгрыш последнего автомобиля покажут по ТНВ. Прямая трансляция начнется в 20:10.

фото: соцсеть «ВКонтакте»