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В Татарстане жилье получили семь участников СВО из числа детей-сирот
В прошлом году в Татарстане жилье получили семь участников специальной военной операции из числа детей-сирот. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на 55-м заседании Госсовета РТ VI созыва.
«Важным звеном нашей работы является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году из этой категории было обеспечено 762 человека», — рассказал глава Минобрнауки.
Хадиуллин добавил, что в 2023 году продолжилась работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Он отметил, что по отдельной квоте в вузы поступил 191 представитель этой категории.
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