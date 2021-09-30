В Татарстане жертвами коронавируса стали еще три женщины и двое мужчин

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано пять случаев смерти от коронавирусной инфекции <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1935, 1947 и 1959 годов рождения, а также мужчины 1952 и 1969 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 30 сентября 2021 года достигло 748.