В Татарстане жертвами коронавируса стали еще десять человек

Еще десять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Зарегистрировано десять случаев смерти от коронавирусной инфекции <…>», — отметили в ведомстве.

От Covid-19 скончались женщины 1950, 1951, 1955 и 1956 годов рождения, мужчины 1939, 1940, 1949, 1951 (двое) и 1979 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса в Татарстане на 12 октября 2021 года достигло 815.