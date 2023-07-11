В Татарстане зерновоз опрокинулся с дороги, водитель погиб на месте

В Татарстане в кювет опрокинулся зерновоз Volvo, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Очевидцы

Авария произошла на третьем километре трассы Арск – Тюлячи около нефтебазы на мосту.

Фото: © Очевидцы

По предварительной информации, грузовой автомобиль скатился с горы задним ходом и перевернулся.

Фото: © очевидцы

В результате падения кабину грузовика расплющило, 36-летний водитель погиб на месте.