В Татарстане женщину, насмерть сбившую троих детей, отправили в колонию-поселение

В Мензелинском районном суде огласили приговор жительнице Набережных Челнов, которая насмерть сбила троих детей.

В апреле этого года 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Camry между селами Подгорный Такерьмень и Верхний Такерьмень Мензелинского района РТ на большой скорости сбила на троих детей, которые шли по обочине.

В результате ДТП 13-летний, 10-летний и 9-летний мальчики скончались на месте.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.