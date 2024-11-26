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Происшествия 26 ноября 2024 11:16

В Татарстане женщину, насмерть сбившую троих детей, отправили в колонию-поселение

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В Мензелинском районном суде огласили приговор жительнице Набережных Челнов, которая насмерть сбила троих детей.

В апреле этого года 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Camry между селами Подгорный Такерьмень и Верхний Такерьмень Мензелинского района РТ на большой скорости сбила на троих детей, которые шли по обочине.

В результате ДТП 13-летний, 10-летний и 9-летний мальчики скончались на месте.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права управления транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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