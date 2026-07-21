В Татарстане женщинам со званием «Мать-героиня» хотят выдавать земельные участки

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В Татарстане женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», предложено предоставлять бесплатно земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ, внесло Правительство в Госсовет РТ. Документ находится на предварительном рассмотрении.

«Учет женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", для бесплатного предоставления земельных участков в собственность осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого она постоянно проживает», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Согласно документу, местные власти в течение 20 дней со дня регистрации заявления о предоставлении участка принимают решение о постановке на учет или об отказе. В течение 30 дней после постановки на учет женщине, удостоенной звания «Мать-героиня», предлагают земельный участок.

Выбор участка оформляется актом, который подписывает получатель и представитель органа местного самоуправления. Не позднее 14 дней с момента подписания этого документа или постановки земельного участка на кадастровый учет принимается решение о предоставлении земли.

Меры социальной поддержки россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей и удостоенным звания «Мать-героиня», установлены федеральным законодательством. В том числе предусмотрено предоставление им в собственность бесплатно земельного участка.