В Татарстане женщина за рулем легковушки сбила подростка на мопеде

фото: пресс-служба МВД по РТ

ДТП произошло накануне в 20.18 на нерегулируемом перекрестке улиц Губкина и Ленина в населенном пункте Актюбинский Азнакаевского района.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада» при повороте налево не уступило дорогу 13-летнему подростку на мопеде, и сбила его, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

С травмами ноги ребенок был доставлен в больницу. Стоит отметить, что прав у мальчика не было.

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

