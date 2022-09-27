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Происшествия
27 сентября 2022  08:59
Полина Шевчук

В Татарстане женщина за рулем легковушки сбила подростка на мопеде

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В Татарстане женщина за рулем легковушки сбила подростка на мопеде
фото: пресс-служба МВД по РТ

ДТП произошло накануне в 20.18 на нерегулируемом перекрестке улиц Губкина и Ленина в населенном пункте Актюбинский Азнакаевского района.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Лада» при повороте налево не уступило дорогу 13-летнему подростку на мопеде, и сбила его, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

С травмами ноги ребенок был доставлен в больницу. Стоит отметить, что прав у мальчика не было.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
 

#ДТП с пострадавшими #Прокуратура РТ
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