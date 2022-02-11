В Татарстане женщина услышала звук извещателя, и спаслась вместе с сыном из пожара

Сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме на улице Советская в селе Хансверкино Бавлинского района поступило накануне в 19.29 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарных встретил сын хозяйки дома. Мужчина рассказал, что после ужина задремал. В какой-то момент его стала будить мама. Женщина сообщила, что сработал пожарный извещатель. Мужчина побежал на кухню, там он увидел валивший с потолка дым. После отправился на чердак. Выяснилось, что пожар начался именно там. Хозяин дома забрал маму, и они вышли из дома.

В 20.07 пожарные полностью ликвидировали возгорание. Огнем была уничтожена кровля дома и частично обшивка кухни. Площадь пожара составила 72 кв. метра.

Предварительной причиной пожара является нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

