В Татарстане женщина с удаленной из-за рака шейкой матки родила второго ребенка

Жительница Казани, которой врачи из-за онкологии удалили шейку матки, в минувшую пятницу родила второго ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе седьмой городской больницы.

Напомним, что 33-летняя жительница Казани долго не могла забеременеть. После тщательного обследования врачи седьмой горбольницы Казани поставили страшный диагноз – онкология шейки матки.

«Медики предложили провести трахелэктомию – полное удаление шейки матки и части влагалища: одновременно удаляют тазовые лимфатические узлы и параметрии с сохранением маточных сосудов, что имеет большое значение для обеспечения адекватного кровоснабжения плода», – напомнили в клинике.

Фото: Пресс-служба ГКБ №7

Операцию провели лапароскопическим методом, то есть через небольшие проколы, избегая открытого хирургического вмешательства. Операция прошла успешно. Женщина вылечилась от рака шейки матки. В скором времени она наконец-таки смогла выносить и родить ребенка. А спустя три года вновь забеременела.

«Она родила второго!» – с радостью сообщил врач-онкогинеколог, заведующий отделением гинекологии №2 ГКБ №7 Казани Наиль Габитов.

На свет появилась девочка.

По словам врача, подобные операции проводились в Татарстане и раньше, однако случаев беременности пациенток после таких вмешательств до этого зафиксировано не было.

В больнице пожелали маме, малышке и всей семье крепкого здоровья.