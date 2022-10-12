В Татарстане женщина с сыном пошли в лес за грибами и заблудились

Накануне около семи часов вечера по номеру вызова спецслужб 112 поступило сообщение о том, что женщина заблудилась в лесу около села Подлесная Шентала Алексеевского района.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Как сообщил звонивший, днем он с 59-летней матерью приехал в этот лес за грибами. В какой-то момент они разошлись в разные стороны. К шести вечера уже начало темнеть, а женщина так и не вернулась. Телефон она с собой не взяла.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели ЗПСО №3 включили на аварийно-спасательной машине сирену. Через какое-то время женщина, ориентируясь на сигнал сирены, смогла выйти из леса. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.