В Татарстане женщина с двумя детьми спаслись из пожара, услышав звук извещателя

Накануне в 20.39 на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в селе Русский Акташ на улице Набережная горит дом. На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные. Было установлено, что горит кровля одноэтажного деревянного дома.

20-летняя женщина и двое маленьких детей – двухлетний и пятилетний мальчики – услышав звук пожарного извещателя, которые были установлены в доме, успели выйти на улицу.

В 21.15 пожар был потушен на площади 30 кв. метров. Огнем уничтожены кровля и частично помещения строения. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



