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Ру Тат
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18 мая 2021  08:28
Полина Шевчук

В Татарстане женщина с двумя детьми спаслись из пожара, услышав звук извещателя

В Татарстане женщина с двумя детьми спаслись из пожара, услышав звук извещателя
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Накануне в 20.39 на номер пожарной охраны 101 поступило сообщение, что в селе Русский Акташ на улице Набережная горит дом. На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные. Было установлено, что горит кровля одноэтажного деревянного дома. 

20-летняя женщина и двое маленьких детей – двухлетний и пятилетний мальчики – услышав звук пожарного извещателя, которые были установлены в доме, успели выйти на улицу.

В 21.15 пожар был потушен на площади 30 кв. метров. Огнем уничтожены кровля и частично помещения строения. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.


 

МЧС РТ пожарный извещатель спас жизнь спаслись из пожара
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