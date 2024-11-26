В Татарстане женщина перевела лжесотруднику следственного отдела 1,6 млн рублей

63-летняя жительница села Каргали Чистопольского района Татарстана рассказала, что ей пришло смс-сообщение о том, что с ее прошлого места работы произошла утечка персональных данных работников.

Через несколько минут ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником следственного отдела и сообщил, что мошенники пытаются совершить вход в ее личный кабинет банка.

Поинтересовался, есть ли у нее накопления. Пенсионерка рассказала, что у нее открыт вклад, где лежит крупная сумма. Аферист стал запугивать женщину и убеждать, что у мошенников появился доступ ко всем ее счетам и они могут воспользоваться накоплениями.

По традиционной схеме он убедил ее в том, что необходимо срочно перевести все деньги на «безопасный счет».

Выяснилось, что со вклада деньги снять возможно только по уважительной причине. Мошенник посоветовал соврать в банке, что деньги необходимы для покупки дома. И сам подготовил ей липовый договор купли-продажи дома.

В банке с поддельным договором женщина со своего вклада перевела на его счет 1,4 миллиона рублей. На ее счете оставалось еще 244 тысячи рублей. Их пенсионерка сняла и перевела мошенникам через банкомат.

Как сообщает МВД России по Татарстану, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».