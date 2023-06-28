В Татарстане женщина лишилась почти 100 тысяч рублей, покупая авиабилеты онлайн

Жительница Казани лишилась крупной суммы денег, покупая авиабилеты онлайн, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Женщина рассказала, что нашла в интернете выгодное предложение по продаже авиабилетов. Она списалась с продавцом, перешла на сайт по ссылке и ввела реквизиты карты. Перечислив денежные средства, билеты она так и не получила. Сумма ущерба составила более 97 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве напомнили, чтобы не стать жертвой преступления, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц.