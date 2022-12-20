В Татарстане земля под 171 кладбищем до сих пор остается неоформленной

В Татарстане насчитывается 3660 кладбищ, которые расположены в общей сложности на 4229 земельных участках. По информации районных властей, на данный момент оформлено чуть более 4 тыс. из этих участков, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Остается не задокументированной земля под 171 местом захоронения. Ситуация с этими кладбищами разная. Так, 55 участков находятся на землях лесного фонда, 49 — в частном владении. Еще по 24 наделам сейчас проводятся кадастровые работы, 27 требуют доработки генеральных планов сельских поселений.

Кроме того, по 13 кладбищам готовят бумаги для перевода земли в иную категории. Три таких случая уже рассматриваются в Минземимущества и Кабинете министров Татарстана.

Такие данные были приведены на совещании по вопросу оформления земельных участков под кладбищами, которое провел министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.