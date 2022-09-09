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Ру Тат
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Транспорт
9 сентября 2022  02:10

В Татарстане железнодорожники научат школьников правилам безопасности на дороге

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В Татарстане стартовала акция «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге!», которая продлится до 30 сентября. В период проведения месячника железнодорожники проведут информационную работу с несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Цель акции – в связи с началом нового учебного года напомнить школьникам правила безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта», – отметили в пресс-службе.

В первую очередь железнодорожники проведут разъяснительную и профилактическую работу в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных вблизи железной дороги.

Предусмотрено также распространение печатных и электронных информационных материалов. Кроме того, пройдут рейды на станциях и перегонах по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.

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