news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 11:34

В Татарстане устойчивый снежный покров образуется лишь в декабре – синоптик

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане устойчивый снежный покров образуется лишь в декабре – синоптик
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане ждать устойчивого снежного покрова на текущей неделе не стоит, поскольку для таких осадков нет никаких оснований. Об этом сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Он отметил, что в понедельник в Татарстане и столице республики температура составит 0..-2 градусов. Во вторник и в среду в Казани потеплеет до +4..+5 градусов. Также в ночь со среды на четверг в городе возможен небольшой снег.

«В пятницу в дневные часы в Татарстане, в том числе в Казани, будет идти дождь, а максимальная температура воздуха составит +3 градуса», – сказал собеседник агентства.

Атмосферное давление в понедельник в республике поднимется до 760 мм ртутного столба, во вторник понизится до 750 мм, в среду оно составит 755 мм, а в четверг – 750 мм, добавил синоптик.

#погода #прогноз #снег #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025