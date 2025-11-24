В Татарстане устойчивый снежный покров образуется лишь в декабре – синоптик

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане ждать устойчивого снежного покрова на текущей неделе не стоит, поскольку для таких осадков нет никаких оснований. Об этом сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Он отметил, что в понедельник в Татарстане и столице республики температура составит 0..-2 градусов. Во вторник и в среду в Казани потеплеет до +4..+5 градусов. Также в ночь со среды на четверг в городе возможен небольшой снег.

«В пятницу в дневные часы в Татарстане, в том числе в Казани, будет идти дождь, а максимальная температура воздуха составит +3 градуса», – сказал собеседник агентства.

Атмосферное давление в понедельник в республике поднимется до 760 мм ртутного столба, во вторник понизится до 750 мм, в среду оно составит 755 мм, а в четверг – 750 мм, добавил синоптик.