В Татарстане заявили о потере популярности национальной борьбы корэш

В Татарстане начинает терять популярность национальная борьба на поясах корэш. Об этом заявил представитель федерации корэш Татарстана Алгиз Курбанов. По словам Курбанова, во многих школах и деревнях начали массово закрываться кружки по национальной борьбе.

«Нас останавливает финансовый вопрос. В сёлах сейчас закрылись все кружки по корэшу из-за оптимизации спортивных секций. Но люди, которые увлечены этим видом спорта, будут всю жизнь им заниматься», – цитирует представителя федерации «Татарстан-24».

Кроме того, на потерю популярности корэша пожаловались также и сами спортсмены. Предполагается, что причина в том, что данному виду спорта уделяется чрезвычайно мало внимания. В связи с чем дети записываются в секции по национальной борьбе очень неохотно.

«Когда я работал, у нас в каждой школе были секции по корэшу. Тренерам платили за введение этих секций», – заявил один из участников заседания в Муслюмово Расиль Фаттахов.

Представители встречи заявили, что нужно всячески прививать детям любовь к корэшу и открывать в республике больше секций.