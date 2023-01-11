В Татарстане завершился сезон охоты на лося и косулю, напоминает Госкомитет РТ по биоресурсам.

Охотникам нужно сдавать сведения в течение 10 дней после добычи животного. Информация принимается по месту получения разрешения.

В комитете напомнили, что при несвоевременной подаче сведений нарушителя ожидает лишение прав на получение разрешений на охоту в течение одного года. Также за это предусмотрена ответственность по Кодексу РФ об административных правонарушениях.