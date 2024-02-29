В Татарстане завершился сезон охоты на лисицу, зайца-русака и кабана

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

Сегодня в Татарстане завершается сезон охоты на некоторые виды пушных зверей и кабана. Об этом проинформировал Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

В частности, с 1 марта запрещена охота на ондатру, зайца-русака, кабана, корсака, лисицу, енотовидную собаку, куницу, бобра. В течение 20 дней охотники должны передать сведения о добытых охотничьих ресурсах. Направить их нужно туда, где было получено разрешение на охоту. Информацию о добыче кабана нужно сдать в течение 10 дней после охоты. Если же животное так и не было добыто, то передать сведения нужно в течение 10 дней после завершения разрешенного срока охоты.

«В случае непредставления или несвоевременного представления сведений о добытых охотничьих ресурсах гражданин лишается права на получение разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на 1 год», — подчеркнули в госкомитете.