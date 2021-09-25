В Татарстане завершился сев озимых культур, посеяно 90% к прогнозу (480 тыс. гектаров). Об этом и уборке технических сельхозкультур доложил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

Министр рассказал, что на полях продолжается уборка рапса (осталось 3,6 тыс. га, или 3% площадей), сахарной свеклы (27 тыс., 53%), подсолнечника (51,3 тыс., 35%), картофеля (1,4 тыс., 37%), овощей (1,0 тыс., 47%), а также кукурузы (15 тыс., 8%).

Продолжается обработка зяби. Глубокое рыхление проведено на 53% обработанных площадей. На полях задействовано более 1100 агрегатов. Министр призвал завершить работы до 15 октября.

В сельхозформированиях заготовка кормов выполнена на 68% от потребности: 478 тыс. тонн сена, 1,8 млн тонн сенажа, 1,5 млн тонн силоса. Учитывая остаток прошлых лет, обеспеченность кормами составляет 89%.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.