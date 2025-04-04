В Татарстане завершился пилотный проект «СВОй бизнес» для ветеранов спецоперации. Торжественное закрытие программы с вручением сертификатов о прохождении обучения состоялось сегодня в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ. В мероприятии принял участие Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

«Наших героев, участников СВО, которые вернулись из зоны спецоперации, нужно окружить вниманием и заботой. И принятие решения об оказании им помощи в выборе профессии, подготовке к работе оказалось очень востребованным. Таких людей с удовольствием возьмут на работу, поскольку они доказали свою преданность и ответственность. Если им захочется организовать бизнес, то будет оказана поддержка», – сказал глава парламента.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Мухаметшин подчеркнул, что в республике активно поддерживают участников СВО, регулярно направляются гуманитарные грузы в зону спецоперации и подшефные города – Лисичанск и Рубежное.

«Мы подключились еще к одной задаче – оказать максимальное содействие в подготовке, в трудоустройстве, применении своих знаний. Этим занимается в том числе и партия "Единая Россия". Считаем, что эти люди заслужили самой высокой оценки многонационального народа Татарстана», – заявил он.

«Вас особо учить не надо, вам надо просто указать путь, на который вы встанете и найдете себя в профессии. А Татарстан – мощная республика с многовекторной экономикой, у нас развиты все виды деятельности. Вы – патриоты своей страны, яркие представители Татарстана», – обратился Мухаметшин к участникам проекта.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина рассказала, что федеральный проект запустили в начале этого года.

«Мы сразу договорились, что не будет дистанционного обучения для галочки. Самое главное – научить, показать, помочь сформировать бизнес-план и получить государственный грант, льготный кредит, чтобы начать бизнес. У каждого проекта есть ключевой показатель эффективности. Для нас это – количество не только зарегистрированных, но и успешно работающих бизнесов, которые открыли наши бойцы, герои, вернувшиеся к мирной жизни», – отметила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам депутата, пилотный проект был запущен в четырех регионах России. В частности, обучение уже прошло в Рязани и Казани, теперь оно состоится в Северной Осетии и Владивостоке.

«Мы сейчас получаем обратную связь, донастраиваем эту программу, чтобы она была идеальной. И со второго полугодия распространим на всю страну. Нас уже ждут, многие губернаторы звонят. Этот проект очень нужен», – заметила она.

Когогина также напомнила, что с начала СВО для поддержки участников спецоперации Госдума приняла более 120 федеральных законов, в том числе в прошлом году – 33. На этой неделе приняты три закона в этой сфере.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев сообщил, что 82% ветеранов СВО уже трудоустроены. «Сегодня здесь более креативная часть ветеранов СВО, которые хотят открыть свой бизнес. И мы в дальнейшем будем с ними сотрудничать», – подчеркнул он.

Проект «СВОй бизнес» реализуется «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП при поддержке региональных властей. Его цель – содействие ветеранам СВО и их семьям в создании и развитии собственного дела.

В течение пяти дней ветераны СВО и члены их семей проходили обучение основам предпринимательской деятельности, разрабатывали бизнес-идеи и получали консультации ведущих экспертов.