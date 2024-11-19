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В Татарстане завершился госмониторинг оценки качества пшеницы нового урожая
В Татарстане завершился государственный мониторинг оценки качества пшеницы нового урожая. 60% пшеницы относится к продовольственной, сообщила директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Татьяна Менликиева.
«В нашей лаборатории обследовали стопроцентный валовой сбор. В результате выявлено 20% пшеницы третьего класса, 40% — четвертого класса. Итого продовольственного зерна у нас 60%. На пятый класс, который будет распределяться на кормовые и пищевые цели, приходится 40%», — рассказала она журналистам.
Менликиева подчеркнула, что в целом в Татарстане очень благоприятная ситуация по урожаю. «Мы полностью обеспечиваем зерном как мукомольные предприятия, так и животноводческие хозяйства», — отметила она.
Пшеница анализируется на качество и безопасность по 19 критериям: цвет, запах, влажность, число падения, фракционный состав сорной и зерновой примесей и так далее. Всего было исследовано более 2 млн тонн пшеницы.
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