В Татарстане завершился госмониторинг оценки качества пшеницы нового урожая

В Татарстане завершился государственный мониторинг оценки качества пшеницы нового урожая. 60% пшеницы относится к продовольственной, сообщила директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ Татьяна Менликиева.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В нашей лаборатории обследовали стопроцентный валовой сбор. В результате выявлено 20% пшеницы третьего класса, 40% — четвертого класса. Итого продовольственного зерна у нас 60%. На пятый класс, который будет распределяться на кормовые и пищевые цели, приходится 40%», — рассказала она журналистам.

Менликиева подчеркнула, что в целом в Татарстане очень благоприятная ситуация по урожаю. «Мы полностью обеспечиваем зерном как мукомольные предприятия, так и животноводческие хозяйства», — отметила она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Пшеница анализируется на качество и безопасность по 19 критериям: цвет, запах, влажность, число падения, фракционный состав сорной и зерновой примесей и так далее. Всего было исследовано более 2 млн тонн пшеницы.