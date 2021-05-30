В Татарстане завершилось предварительное голосование на выборах в Госдуму РФ

В 20.00 в Татарстане закрылись счетные участки, на которых проводилось очное предварительное голосование на выборах депутатов в Государственную Думу. Работа на них была организована в соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора.

Избиратели выбирали кандидатов по федеральному и одномандатному округам. В Нижнекамске сегодня также прошли дополнительные выборы в Государственный Совет РТ VI созыва по Студенческому одномандатному округу. Параллельно на сайте pg.er.ru проводилось электронное голосование.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя открытое всеобщее голосование, напоминает пресс-служба Татарстанского регионального отделения политической партии.

В праймериз в республике участвуют 96 кандидатов. Среди них присутствуют волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Подсчет голосов начался сразу после закрытия участков и завершения процедуры онлайн-голосования. По итогам праймериз «Единая Россия» сформирует рейтинг кандидатов. Окончательный список представителей партии, которые пойдут на осенние выборы, будет утвержден на партийном съезде 19 июня.