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В Татарстане завершились речные перевозки по социальным маршрутам
В Татарстане сегодня завершились внутренние речные перевозки по социально значимым маршрутам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.
В навигацию этого года социальные перевозки были организованы из речного порта Казани в Кызыл Байрак, Студенец, Ключищи, Свияжск, Болгары, Матюшино, Ташевку, Гребени, Шелангу, Нижний Услон, Тетюши, Нижние Моркваши и Печищи.
В Татарстане пассажирская навигация по Волге в этом году открылась 28 апреля.
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