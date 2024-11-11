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Общество 11 ноября 2024 09:53

В Татарстане завершились речные перевозки по социальным маршрутам

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В Татарстане сегодня завершились внутренние речные перевозки по социально значимым маршрутам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

В навигацию этого года социальные перевозки были организованы из речного порта Казани в Кызыл Байрак, Студенец, Ключищи, Свияжск, Болгары, Матюшино, Ташевку, Гребени, Шелангу, Нижний Услон, Тетюши, Нижние Моркваши и Печищи.

В Татарстане пассажирская навигация по Волге в этом году открылась 28 апреля.

#пассажирская навигация #Татарстан
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