В Татарстане завершились первые международные киберучения стран БРИКС

В Татарстане закончились первые международные киберучения стран БРИКС, организованные ЦБ РФ. В них поучаствовали представители центральных банков семи стран объединения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, участники несколько дней отрабатывали навыки противодействия актуальным угрозам информационной безопасности. Каждая команда стран-участников расследовала свой инцидент и восстанавливала всю цепочку атаки, чтобы выйти на след злоумышленников и ликвидировать ее последствия. По одному из сценариев компьютерной атаки условные злоумышленники атаковали финорганизацию через уязвимость в инфраструктуре ее провайдера.

В завершение участники обменялись опытом реагирования на атаки и применения мер по защите информации.

«Банк России продолжит взаимодействие с экспертами по информационной безопасности из стран БРИКС в рамках Канала BRISC для координации мер по противодействию трансграничным киберугрозам», - говорится в сообщении.

Учения прошли с 16 по 19 сентября на территории Университета Иннополис. Они предусмотрены планом мероприятий председательства России в БРИКС.