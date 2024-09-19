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В Татарстане завершились первые международные киберучения стран БРИКС
В Татарстане закончились первые международные киберучения стран БРИКС, организованные ЦБ РФ. В них поучаствовали представители центральных банков семи стран объединения.
Как сообщает пресс-служба регулятора, участники несколько дней отрабатывали навыки противодействия актуальным угрозам информационной безопасности. Каждая команда стран-участников расследовала свой инцидент и восстанавливала всю цепочку атаки, чтобы выйти на след злоумышленников и ликвидировать ее последствия. По одному из сценариев компьютерной атаки условные злоумышленники атаковали финорганизацию через уязвимость в инфраструктуре ее провайдера.
В завершение участники обменялись опытом реагирования на атаки и применения мер по защите информации.
«Банк России продолжит взаимодействие с экспертами по информационной безопасности из стран БРИКС в рамках Канала BRISC для координации мер по противодействию трансграничным киберугрозам», - говорится в сообщении.
Учения прошли с 16 по 19 сентября на территории Университета Иннополис. Они предусмотрены планом мероприятий председательства России в БРИКС.
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