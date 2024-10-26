В Татарстане завершили все строительные работы по программе «Наш двор»

В Татарстане все виды строительных работ в рамках реализации программы «Наш двор» 2024 года полностью завершены. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.

Сейчас в Татарстане, по словам спикера, спецкомиссии выезжают на обновленные дворы и проверяют качество работ. Уже проверено 466 дворов, при том, что программа на 2024-й охватила 836 дворовых территорий.

За минувшие 2 недели специалисты выехали в 12 муниципальных образований, в каждом из них выявили замечания. В основном они касались отклонения от каталога типовых конструкций по дорожным работам, некачественного монтажа оборудования, отсутствия обратной засыпки грунта и уборки мусора после стройки.

На данный момент исполнители сдают документы заказчику. Полный пакет нужно сдать до 15 ноября.