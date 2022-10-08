В Татарстане завершили уборку зерновых и назвали самые урожайные районы

В Татарстане завершилась уборка зерновых культур. В этом году всего намолочено свыше 5 млн тонн зерна, сообщил премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Кабмине РТ.

В арском районе, по данным Зяббарова, валовый сбор достигает 219 тыс.тонн, в Тетюшском – 214,7 тыс. тонн. У этих двух районов самая высокая урожайность по республике – 48,6 ц/га.

Буинский район собрал 203,9 тыс. тонн, Муслюмовский – 200,8 тыс. тонн, Мензелинский – 200,3 тыс. тонн.

Уборка сельскохозяйственных культур на сегодняшний день продолжается. Предстоит убрать еще рапс, сахарную свеклу, картофель и другие овощи. Также аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно – обмолочено 3,9 тыс.га, подсолнечника – 13 тыс.га, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Из 2,5 тысяч га овощей убрано 1,2 тыс.га или 47%, собрано 20 тыс.тонн урожая. Часть собранного урожая поставляется в торговые сети республики и реализуется на субботних ярмарках», – сообщил Зяббаров.