В Татарстане завершили съемки четвертьфинала конкурса «Тархан»

В Национальной библиотеке Татарстана закончили снимать четвертьфинальных поединков среди 24 участников третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан».

Теперь, как сообщает пресс-служба конкурса, ожидается полуфинал, где сыграют 12 участников телевизионного проекта. Но их имена еще держат в секрете.

На четвертьфиналах речь зашла и о финалистах прошлых сезонов конкурса. Пятерых студентов-первокурсников, экс-финалистов «Тархана» похвалил за активность и подготовленность один из экспертов телепроекта, доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии, кандидат исторических наук Ленар Абзалов.

Со слов ведущего данного ТВ-проекта, профессора Раиля Фахрутдинова, среди участников конкурса «Тархан» много практически готовых студентов. В основном все они отвечали быстро и правильно, причем ответы были развернутые и эмоциональные. Жюри оценили такой подход, но все же пару раз сняли с участников баллы за неточные ответы.

Предмет конкурсных заданий в четвертьфиналах - этнография тюркских народов. Во время соревнований ребята вспоминали поверья и праздники национальных автономий Поволжья, а также цитировали книгу уроженца Казани Федора Шаляпина «Маска и душа».

В качестве призов Минкульт Татарстана, который и организовал конкурс, вручил полуфиналистам билеты в Национальный музей РТ и красочный фолиант «Время и пространство Болгарской цивилизации» под редакцией академика Фаяза Хузина, который присоединился к членам конкурсного жюри.