В Татарстане завершили ремонт 559 многоквартирных домов по программе капремонта

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Капитальный ремонт социальных и культурных объектов, многоквартирных домов и подготовку к отопительному сезону завершают в Татарстане. О ходе работ на республиканском совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также участвовали председатель Государственного Совета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В сфере здравоохранения ремонтируют шесть из 96 объектов. Работы в трех стационарах завершены на 96%. За последние две недели отремонтировали пять объектов: по одному в Тюлячинском и Альметьевском районах, один в Набережных Челнах и два в Казани.

Ремонт поликлиник выполнен на 97%. В работе остаются три объекта. За отчетный период завершили ремонт поликлиники в Дрожжановском районе.

В сфере молодежной политики из 24 объектов осталось отремонтировать два. В Балтасинском районе продолжается ремонт здания центра психолого-педагогической помощи, готовность которого составляет 82%. В Набережных Челнах ремонт молодежного центра выполнен на 76%.

В сфере культуры работы продолжаются на шести из 38 объектов. Среди них – два сельских дома культуры, готовность которых в среднем составляет 88%, и детская школа искусств в Сабинском районе, отремонтированная на 78%. Еще на трех объектах отрасли работы выполнены на 85%. За последние две недели завершили ремонт учреждения в Мамадышском районе.

В спортивной отрасли из 24 объектов осталось отремонтировать один – в Кукморском районе. Его готовность составляет 96%. За отчетный период завершили работы на трех объектах в Балтасинском районе и Казани.

По программе «Экология» ремонтируют последний объект – в Кайбицком районе. Там выполнено 57% запланированных работ.

По республиканским программам, которые курируют МЧС и МВД, остаются незавершенными пять объектов. Три из них – здания пожарных депо, готовность которых в среднем составляет 98%. За последние две недели завершили ремонт объекта в Бавлинском районе. Работы в двух зданиях МВД выполнены на 83%.

В рамках других республиканских программ капитальный ремонт уже завершили в 75 зданиях. За отчетный период сдали последние два объекта: здание Росгвардии в Казани и военный комиссариат в Актанышском районе.

К завершению подходит и программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году она охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании. Кроме того, планируется заменить 126 лифтов в 57 жилых домах в шести муниципалитетах.

Сейчас ремонт продолжается в 175 многоквартирных домах в 25 муниципальных образованиях. Работы завершили в 559 домах, в том числе в 102 – за последние две недели. Эти дома расположены в 28 муниципалитетах. Общая готовность программы составляет 97%.

Еще один важный вопрос – подготовка к отопительному сезону. В Татарстане завершают подключение отопления в социальных учреждениях и жилых домах. Пока тепло не подали в 27 жилых домов в Казани, Лениногорском и Нижнекамском районах. В сфере культуры отопление еще не включили на 19 объектах в Актанышском и Зеленодольском районах.