В Татарстане завершили реконструкцию второй очереди аэропорта «Бегишево»

В Татарстане завершена реконструкция второй очереди международного аэропорта «Бегишево». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщает пресс-служба ведомства.

Завершилась реконструкция патрульной дороги, периметрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны. Кроме того, выполнено устройство локальных очистных сооружений. Причем сам аэропорт во время проведения работ продолжал обслуживать пассажиров, отметили в пресс-службе.

Благодаря вводу в эксплуатацию обновленных объектов аэродромной инфраструктуры аэропорт Нижнекамска будет соответствовать современным требованиям безопасности и экологии.

Вторая очередь реконструкции «Бегишево» проводилась по государственной программе «Развитие транспортной системы» и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.