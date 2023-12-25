В Татарстане завершили расследование дела об убийстве в поезде 30-летней давности

В Татарстане завершено расследование уголовного дела об убийстве в поезде, совершенном более тридцати лет назад, сообщают в МСУТ СКР.

По материалам дела, 6 марта 1992 года в купе вагона скорого поезда Москва – Новосибирск на станции Красноуфимск проводница обнаружила тело профессора из Новосибирска. На теле мужчины имелось более 10 колото – резаных ран в различных частях тела. Несмотря на работу следователей, длительное время преступление оставалось нераскрытым.

Фото: © МСУТ СКР

Спустя более 30-ти лет следователям удалось установить личность преступника. Им оказался военнослужащий по призыву, совершивший побег из воинской части в 1992 году. Следствие установило, что в день смерти потерпевший в пассажирском вагоне распивал спиртное с молодым парнем. В поездке между попутчиками возник конфликт, в результате которого профессору были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

Беглец сошел в Казани и долгие годы скрывался от следствия, в 2012 году умер на территории Белгородской области. Однако отпечатки пальцев, изъятые с места убийства, оказались идентичны отпечаткам умершего беглеца, а экспертиза показала идентичность с ДНК ближайших родственников предполагаемого преступника. Кроме того, проводница вагона и ряд пассажиров опознали по фотографии того самого молодого попутчика, который так спешно покинул поезд более 30 лет назад на станции Казань.