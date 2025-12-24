В Татарстане завершили расследование дела об убийстве двух секс-работниц

В Татарстане передали в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, которую обвиняют в участии в преступной группе и причастности к двум убийствам. По данным следствия, группа действовала в нескольких регионах России, включая Татарстан, где произошли ключевые эпизоды дела.

По версии следствия, супруги‑организаторы с 2012 года создали сеть по вовлечению женщин в проституцию. Их деятельность охватывала Челябинскую, Свердловскую, Нижегородскую области, а также Башкортостан и Татарстан. Обвиняемая была вовлечена в эту схему и, как считают следователи, участвовала в совершении преступлений.

В 2019 году в незаконный бизнес была втянута 17‑летняя девушка. Позже она вышла из‑под контроля сутенеров, что, по версии следствия, стало причиной ее убийства.

Организатор преступной группы и обвиняемая обманом вывезли девушку в Верхнеуслонский район. Там, по данным следствия, они убили ее, а тело расчленили и спрятали в лесу.

Еще один эпизод также произошел в Татарстане. Женщина, вовлеченная в незаконную деятельность, переехала в Казань вместе со своей двухлетней дочерью. Воспитанием ребенка занималась организатор преступной группы.

Следствие утверждает, что позже организатор решила забрать девочку себе. В 2020 году ребенок был похищен и оформлен на нее по поддельным документам. Мать девочки, по версии следствия, была убита обвиняемой вместе с другой секс-работницей.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.