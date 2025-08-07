В Татарстане завершили расследование дела о невыплате фирмой 18,5 млн долга по зарплате

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела о невыплате заработной платы руководством компании «Айрон». Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года фирма не выплатила 162 работникам зарплату на сумму более 18,5 млн рублей.

В результате был наложен арест на имущество фирмы на сумму 298 млн рублей. При этом во время расследования уголовного дела фигурант погасил имевшуюся задолженность на сумму более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.