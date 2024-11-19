В Татарстане завершили программу по ремонту 25 поликлиник

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На текущей неделе сдачей последнего объекта в пгт. Камские Поляны, входящего в нацпроект «Здравоохранение», завершена республиканская и федеральная программы по ремонту 25 поликлиник. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В целом по отрасли «здравоохранение» из 138 объектов, входящих в три федеральные и республиканские программы, продолжаются работы по ремонту 13 стационаров из 31. Данная программа выполнена на 94%. За прошедшие две недели завершили ремонт в районных и участковых больницах в сёлах Тюлячи, Нурлаты и города Мензелинск.

В сфере «молодежная политика», где из 28 объектов продолжаются работы по 2 молодежным центрам, общее выполнение программы составляет 66%. За прошедшие две недели завершили по одному объекту в Кукморском и Менделеевском районах. По 4 детским оздоровительным лагерям объем работ закрыт на 89%. На текущей неделе завершены работы на 2 объектах в Алькеевском и Балтасинском районах.

Один объект в Казани остается в работе по программе ремонта подростковых клубов. Выполнение по нему составляет 55%. По ремонту 6 центров психолого-педагогической помощи закрыто 71% от общего объема.

По ремонту 24 объектов отрасли «культура» из 19 объектов культурного назначения строительно-монтажные работы ведутся на 5. Их общий объем достиг 98%. За прошедшие две недели завершен объект в Новошешминском районе. На текущей неделе закрыли программу ремонта детских школ искусств сдачей последнего объекта в Мамадышском районе.

Ремонт военных комиссариатов выполнен на 99%. В работе остаются 6 объектов. За прошедшие две недели завершили один объект в Казани. Программа капремонта муниципальных архивов оценивается на 95%, зданий мировых судей – на 99%. На текущей неделе завершили программу по ремонту зданий, подведомственных Росгвардии, сдачей объекта в Набережных Челнах.