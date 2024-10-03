В Татарстане завершилась уборка основных зерновых культур

В районах Татарстана завершилась уборка основных зерновых культур. Всего собрали более 3,6 млн тонн зерна со средней урожайностью 27,9 ц/га, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Зерновые культуры убраны на площади 1 млн 325 тыс. га. Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно на площади около 43,6 тыс. га», - говорится в сообщении.

Больше всего зерна собрали в Буинском и Тетюшском районах – более 170 тыс. тонн в каждом, а также в Арском – свыше 160 тыс. тонн.

Самая высокая урожайность зерновых в Тетюшском районе – 38,9 ц/га, Кукморском – 37,8 ц/га, Атнинском – 34,4 ц/га, Кайбицком – 32,9 ц/га.